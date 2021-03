Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’est expliqué avec Laporta pour Lionel Messi !

Publié le 11 mars 2021 à 22h15 par T.M.

En marge du dernier match entre le PSG et le FC Barcelone, Leonardo et Joan Laporta se sont expliqués à propos de Lionel Messi.

Ces dernières semaines, le PSG a multiplié les appels du pied pour convaincre Lionel Messi de rejoindre la capitale. Des méthodes clairement pas appréciées au FC Barcelone, que ce soit par Ronald Koeman ou encore Joan Laporta. D’ailleurs, il y a quelques jours, juste après avoir été élu président du Barça, ce dernier n’avait pas manqué de glisser un tacle à Leonardo concernant ce dossier Messi, lâchant : « Paris a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi. Un joueur peut publiquement souhaiter la venue du meilleur joueur de l'histoire. Un club, non. Leonardo s'est trompé et je pense qu'il le sait. C'est un homme de football. Je suis sûr que le PSG a bien compris le message ».

« Il a eu sa réponse »