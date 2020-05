Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait passé à l'action pour ce défenseur de Ligue 1 !

Publié le 26 mai 2020 à 17h45 par B.C.

Actuellement à la recherche d'un latéral droit pour pallier le départ de Thomas Meunier, Leonardo s'intéresserait à Hamari Traorié. Le PSG aurait déjà approché l'entourage du Rennais, tout comme d'autres écuries européennes.

Cet été, le PSG va devoir partir à la recherche de plusieurs latéraux pour succéder à Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, tous deux en fin de contrat. À gauche, comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport , Leonardo a ouvert les discussions avec le FC Porto pour Alex Telles, et à droite, le directeur sportif du PSG pourrait bien aller piocher dans un club de Ligue 1. En effet, Hamari Traoré (Rennes) ferait partie des pistes du club de la capitale, et le joueur de 28 ans ne verrait pas d'un mauvais œil son arrivée du côté du Parc des Princes.

Le PSG aurait approché le clan Hamari Traoré

Ainsi, le PSG aurait décidé d'avancer dans le dossier Hamari Traoré. Selon les informations divulguées par L'Equipe, Leonardo aurait déjà initié des premiers échanges avec l'entourage du défenseur sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2021, au même titre que le Betis Séville, Valladolid et Watford. Hamari Traoré a donc le choix pour son avenir, reste à voir si le club breton parviendra à le convaincre de rester.