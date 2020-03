Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait passé à côté de ce talent !

Publié le 16 mars 2020 à 5h15 par Th.B.

Pour succéder à Keylor Navas, Leonardo songerait à enrôler Dean Henderson. Cependant, le gardien prêté par Manchester United à Sheffield United serait susceptible de revenir chez les Red Devils où il pourrait bénéficier d’un contrat alléchant.

Et si le successeur de Keylor Navas évoluait actuellement… à Sheffield United ? Dean Henderson brille cette saison avec les Blades et pourrait être rapidement appelé par Gareth Southgate lors du prochain rassemblement de la sélection anglaise. Prêté depuis l’année dernière par Manchester United à Sheffield, le portier plairait à Leonardo qui aurait coché son nom pour succéder à terme à Keylor Navas qui soufflera sa 34ème bougie en décembre prochain. Cependant, le PSG devrait connaître une déconvenue pour Henderson.

Henderson en passe de prolonger avec Manchester United ?