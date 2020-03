Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo avec De Gea ?

Publié le 15 mars 2020 à 19h45 par La rédaction

Courtisé par le PSG, David De Gea ne figurerait plus dans les plans de Manchester United qui serait prêt à se séparer du portier lors du prochain mercato estival.

Afin de préparer l’après-Keylor Navas, Leonardo aurait activé plusieurs pistes. Et parmi les noms évoqués pour succéder à l'actuel gardien du PSG figure celui de David De Gea. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Manchester United, le portier réalise une saison mitigée et voit planer sur lui l’ombre de Dean Henderson qui brille sous le maillot de Sheffield United où il est prêté cette saison. Ainsi, un départ lors du prochain mercato estival pourrait avoir lieu d’autant plus que le Real Madrid serait également intéressé par le profil de David De Gea.

Manchester United envisagerait de se séparer de De Gea