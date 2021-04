Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’en va en guerre pour le successeur de Mbappé !

Publié le 29 avril 2021 à 15h45 par Th.B.

En raison de l’incertitude entourant l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG aurait coché le nom de Jadon Sancho. Néanmoins une bataille royale avec deux cadors de Premier League serait inéluctable pour l’ailier du Borussia Dortmund.

Comme le10sport.com vous l’a assuré à plusieurs reprises dernièrement, Kylian Mbappé laisse le doute s’installer dans l’esprit des dirigeants parisiens en refusant de concrètement s’engager pour un nouveau contrat, le sien courant jusqu’en juin 2022. De quoi pousser la direction sportive menée par Leonardo à se pencher sur de potentiels successeurs de Mbappé toujours annoncé proche du Real Madrid, de Manchester City ou encore de Liverpool. Parmi les options explorées, Leonardo s’intéresserait à Jadon Sancho d’après The Athletic. Mais la lutte s’annonce déjà acharnée pour l’ailier du Borussia Dortmund.

Liverpool ET Manchester United défient le PSG pour Sancho