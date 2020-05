Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se fait refroidir dans deux dossiers !

Publié le 15 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG regarde avec insistance du côté du Milan AC, Manuel Garcia Quilon, agent de Théo Hernandez et Pepe Reina, refroidit Leonardo.

Leonardo entretient toujours de bonnes relations avec le Milan AC. Et cela se ressent. En effet, le directeur sportif du PSG s'intéresse plusieurs joueurs du club lombard dont Théo Hernandez comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Contacté par Foot Mercato, l'agent du latéral français, Manuel Garcia Quilon, a fait le point sur la situation : « Beaucoup d’équipes se sont manifestées, mais il n’y a rien. Quand les choses deviendront plus concrètes, on réfléchira et ce sera le moment de répondre. Mais je le répète, il n’y a rien pour le moment ». Manuel Garcia Quilon gère les intérêts d'un joueur du Milan AC suivi par le PSG : Pepe Reina.

L'agent de Reina et Hernandez fait le point