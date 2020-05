Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Hernandez répond à l'intérêt de Leonardo !

Publié le 14 mai 2020 à 13h45 par A.M. mis à jour le 14 mai 2020 à 13h46

Agent de Théo Hernandez, Manuel Garcia Quilon a évoqué l'avenir du latéral gauche du Milan AC très apprécié par Leonardo, mais qui semble susciter l'intérêt de nombreux autres clubs.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo apprécie grandement le profil de Théo Hernandez qui sort d'une magnifique saison au Milan AC, club qu'il a rejoint l'été dernier en provenance du Real Madrid. En quête d'un nouveau latéral gauche afin de remplacer Layvin Kurzawa, le directeur sportif du PSG étudie donc la possibilité d'attirer le frère du Champion du monde 2018. Une information confirmée par L'Equipe ce jeudi qui ajoute que le club lombard a fixé la barre à 50M€ pour Théo Hernandez sous contrat jusqu'en juin 2024 au Milan AC qui avait déboursé 20M€ pour s'attacher ses services l'été dernier alors qu'il sortait d'une saison poussive avec le club merengue . Et son agent confirme que d'autres clubs sont sur les rangs.

«Beaucoup d’équipes se sont manifestées»