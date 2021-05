Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaque à deux gros chantiers !

Publié le 28 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Désireux d’injecter du sang neuf dans la défense du PSG, Leonardo se serait approché des clans Achraf Hakimi et Theo Hernandez.

Au cours du prochain mercato, Leonardo se serait fixé trois priorités au niveau du recrutement. Hormis un milieu de terrain axial, des arrivées au poste de latéral droit et d’arrière gauche seraient escomptées à en croire les informations de L’Équipe . D’ailleurs, le directeur sportif du PSG aurait déjà bougé ses premiers pions pour mener à bien ces opérations.

Ça s’emballe pour Hakimi et Hernandez