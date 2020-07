Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’active pour remplacer Thiago Silva ?

Publié le 16 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que Thiago Silva est censé quitter le PSG après la campagne en Ligue des Champions, Leonardo semble s’activer pour trouver un remplaçant au Brésilien.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva a prolongé de quelques mois pour pouvoir terminer l’aventure en Ligue des Champions avec le groupe de Thomas Tuchel. Ensuite, la page devrait se tourner pour le Brésilien, bien que certains annoncent que le voir signer un nouveau contrat sera toujours possible. Arrivé en 2012 à Paris, le défenseur central pourrait donc s’envoler vers un nouvel objectif tandis que le PSG devra pallier cette perte durant ce mercato estival. Un nouveau défenseur central serait donc attendu dans la capitale et Leonardo se serait d’ores et déjà mis au travail pour trouver l’heureux élu, multipliant les pistes pour cela.

Quel défenseur pour le PSG ?