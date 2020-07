Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaque maintenant à un joueur de Barcelone !

Publié le 15 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Thiago Silva au PSG n’est pas encore fixé, Leonardo assure ses arrières et est entré en contact avec Jean-Clair Todibo du FC Barcelone.

Dès le mois d’avril dernier, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité que le PSG n’avait pas abandonné l’idée de prolonger le contrat de Thiago Silva et de conserver son emblématique capitaine un an de plus. Mais pour le moment, l’international brésilien n’a prolongé que jusqu’en août prochain afin de terminer la campagne de Ligue des Champions avec le PSG, et Leonardo a donc activé plusieurs plans B.

Le PSG cible Todibo

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité mardi, le directeur sportif du PSG a récemment échangé avec l’agent de Jean-Clair Todibo et envisage donc de recruter le jeune défenseur central français du FC Barcelone en cas de départ de Thiago Silva cet été. Par ailleurs, Leonardo a également des vues sur une autre pépite défensive française avec Dayot Upamecano du RB Leipzig.