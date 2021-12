Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo revient à la charge pour une piste… d’Antero Henrique !

Publié le 22 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le PSG aurait initié d’autres pistes pour renforcer l’entrejeu de l’effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo aurait pris la décision d’ouvrir à nouveau le dossier Sergej Milinkovic-Savic.

Avant le retour de Leonardo à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Antero Henrique s’occupait de ce domaine. Et le dirigeant portugais qui a notamment été en poste pour les venues de Neymar et de Kylian Mbappé aurait ouvert la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic. Par la suite, ce dossier aurait été repris par son successeur Leonardo qui aurait activé cette piste à plusieurs reprises lors de différentes sessions de transfert. Et bien que les pistes Paul Pogba et Franck Kessié semblent être d’actualité, le directeur sportif du PSG reviendrait à la charge pour Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic pourrait partir l’été prochain