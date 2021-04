Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse claire pour cette pépite de Serie A !

Publié le 27 avril 2021 à 0h15 par D.M.

Selon la presse anglaise, le PSG ferait partie des équipes intéressées par Martin Satriano, jeune joueur de l’Inter. Son agent a réagi à cette rumeur, expliquant que son protégé était heureux chez les Nerazzurri.

Ancien dirigeant du Milan AC, Leonardo continue de garder un œil sur le football italien et sur les joueurs qui performent de l’autre côté des Alpes. Et à en croire la presse anglaise, le directeur sportif du PSG surveillerait une jeune pépite de l’Inter. Comme indiqué par le Daily Mail le 16 avril dernier, le club parisien aurait coché le nom de Martin Satriano, âgé de 20 ans. Arsenal, Manchester City, Chelsea et le RB Leipzig se seraient également positionnés.

«Martin est un joueur de l’Inter et il se porte très bien»