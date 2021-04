Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a déjà scellé l'avenir de cette pépite de Koeman !

Publié le 26 avril 2021 à 23h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone s’appuie énormément sur ses jeunes cette saison, plusieurs pépites confirment les attentes placées en eux, et notamment Ilaix Moriba. A seulement 18 ans, ce dernier devrait occuper une place importa au Barça la saison prochaine.

Formé à la Masia, Ilaix Moriba, 18 ans, est une des satisfactions de Ronald Koeman cette saison. En effet l’entraineur néerlandais du FC Barcelone a fait beaucoup jouer ses jeunes pousses cette année et a permis à des joueurs comme Ilaix Moriba d’exprimer au maximum leur talent. Un talent également remarqué par la direction du FC Barcelone, qui serait prête à parier sur l’hispano-guinéen pour la saison prochaine.

Un avenir à Barcelone pour Moriba