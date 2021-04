Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme confidence de cette pépite de Koeman !

Publié le 24 avril 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone traverse une période de reconstruction et mise de plus en plus sur ses jeunes, Ilaix Moriba, milieu de terrain de 18 ans n’a pas hésité à faire part du rêve éveillé qu’il vivait au sein de son club formateur où son contrat court jusqu'en juin 2022.

Dans une période de reconstruction, le FC Barcelone peut compter sur les jeunes que le coach néerlandais Ronald Koeman n’hésite pas à faire jouer. Ilaix Moriba, milieu de terrain hispano-guinéen de 18 ans en fait partie et s’est confié sur le rêve qu’il vivait et son envie de continuer à jouer pour le FC Barcelone. En fin de contrat en juin 2022, Ilaix Moriba et le Barca n’ont toujours pas réussi à se mettre d’accord sur une éventuelle prolongation, le joueur lui veut rester.

« Je vis un rêve et j’espère qu’il ne se terminera jamais »