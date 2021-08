Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un signal fort pour cette piste offensive !

Publié le 24 août 2021 à 0h15 par A.C.

Claudio Lotito, président de la Lazio, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Joaquin Correa, qui intéresserait notamment le PSG et l’Inter.

Il pourrait encore y avoir du mouvement en attaque, du côté du Paris Saint-Germain. Sky Sport Italia a en effet expliqué que Leonardo souhaiterait arracher Joaquin Correa à la Lazio, qui semble obligée de vendre avec la non-qualification en Ligue des Champions. La première offre du PSG, comprenant notamment Pablo Sarabia, ne semble toutefois pas avoir convaincu le club romain et un autre club semble désormais tenir la corde. Avec le départ de Romelu Lukaku pour la somme folle de 115M€, l’Inter chercherait un autre attaquant après Edin Dzeko et Simone Inzaghi insisterait pour Correa, qu’il a eu sous ses ordres à la Lazio.

« Est-ce que j’ai vu l’Inter ? Sincèrement, non »