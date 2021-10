Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo rassuré pour ce dossier brûlant ?

Publié le 15 octobre 2021 à 1h45 par A.C.

Suivi par Leonardo depuis plusieurs années déjà, Franck Kessié se retrouve à seulement quelques mois de son contrat et pourrait donc être une belle occasion pour le PSG.

D’autres joueurs en fin de contrat pourraient débarquer au Paris Saint-Germain, après Lionel Messi ou Sergio Ramos cet été. Leonardo aurait notamment deux pistes en Italie, avec Marcelo Brozovic et Franck Kessié. Récemment, la presse italienne a toutefois annoncé que ces deux dossiers chauds du PSG pourraient être liés ! L’Inter lorgnerait en effet Kessié pour remplacer Brozovic, qui serait à son tour suivi par l’AC Milan. Récemment interrogé sur ce sujet, l’agent de l’Ivoirien a toutefois balayé ces spéculations. « Un footballeur du calibre de Franck n'a pas besoin d'être proposé à qui que ce soit. Et de toute façon, je n'ai jamais parlé à l'Inter » a déclaré George Atangana, lors d’un entretien accordé à CM.com .

Kessié n’a jamais été une piste sérieuse pour l’Inter