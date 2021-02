Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à foncer sur le dossier Sergio Ramos ? La réponse !

Publié le 23 février 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat au Real Madrid le 30 juin prochain, le PSG serait bel et bien intéressé par la perspective d’accueillir l’international espagnol.

Une page pourrait se tourner en fin de saison au Real Madrid. En effet, arrivé dans la capitale espagnole en 2005 en provenance du Séville FC, Sergio Ramos se dirige droit vers un départ libre le 30 juin prochain au terme de son contrat. Des négociations auraient lieu en coulisses dans l’optique d’une prolongation, mais celles-ci seraient dans l’impasse à l’heure actuelle, les deux parties ne parvenant notamment pas s’entendre au sujet de son futur salaire en cas de nouveau bail. Ainsi, la situation contractuelle de Sergio Ramos aurait attiré les regards de plusieurs écuries européennes, parmi lesquelles figureraient le PSG, séduit par la perspective d’enregistrer l’arrivée d’un joueur de ce calibre sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert.

