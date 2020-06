Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un nouveau coup à la Icardi !

Publié le 30 juin 2020 à 12h15 par A.M.

Auteur du premier gros coup de l’été en obtenant une ristourne sur l’option d’achat de Mauro Icardi, Leonardo veut poursuivre sur sa lancée avec Sergio Rico.

Contraint d’agir dans l’urgence pour Mauro Icardi, Leonardo a réalisé un très joli coup. En effet, compte tenu du contexte économique actuel, le directeur sportif du PSG a négocié et obtenu un rabais sur l’option d’achat de l’attaquant argentin. L’Inter Milan a accepté la demande de Leonardo, et alors que l’option d’achat était initialement fixée à 70M€, Mauro Icardi a rejoint définitivement le PSG pour 50M€ hors bonus qui peuvent atteindre jusqu’à 8M€. Fort de cette expérience, Leonardo compte bien refaire le coup.

L’option d’achat de Sergio Rico revu à la baisse ?