Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un grand coup de balai pour cet été

Publié le 7 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Ne faisant pas concrètement partie des plans de Mauricio Pochettino pour la saison prochaine, Pablo Sarabia, Danilo Pereira et Ander Herrera seraient amenés à aller voir ailleurs.

Alors que le PSG aimerait frapper fort sur le marché avec notamment les venues d’Achraf Hakimi et de Theo Hernandez, Leonardo serait contraint de dégraisser l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino dans le cadre du mercato estival. Après seulement six mois passés sur le banc du PSG, l’entraîneur argentin aurait déjà une idée bien précise de ses plans pour la saison prochaine. Et trois joueurs du PSG n’entreraient pas dedans.

Herrera, Danilo et Sarabia pourraient prendre la porte