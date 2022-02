Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un été de folie avec Raiola !

Publié le 9 février 2022 à 18h30 par Arthur Montagne mis à jour le 9 février 2022 à 18h44

Très proche de Leonardo, Mino Raiola a réalisé plusieurs opérations avec le directeur sportif du PSG ces dernières années. Et ce n'est probablement pas terminé puisque le dirigeant brésilien semble encore avoir prévu de piocher dans l'écurie Raiola pour le prochain mercato estival.

Ce n'est un secret pour personne, l'axe Leonardo-Raiola tourne à plein régime depuis plusieurs saisons. En effet, lors de son premier passage au poste de directeur sportif du PSG, le dirigeant brésilien avait bien pioché dans le vivier de joueurs gérés par l'agent italo-néerlandais. C'est ainsi que Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi ou encore Grégory Van der Wiel ont très tôt rejoint le projet QSI. Et c'est un échange de bons procédés entre le PSG et Mino Raiola qui a récupéré dans son écurie un certain Marco Verratti en 2017. Leonardo n'était plus le directeur sportif du PSG, mais alors que le début de l'été est marqué par les rumeurs incessantes envoyant l'international italien au FC Barcelone, le club parisien retient Marco Verratti et lui demande de se séparer de son agent historique Donato Di Campli. Une aubaine pour Mino Raiola. Finalement, Leonardo revient au PSG en 2019, et l'axe avec Mino Raiola reprend sérieusement. C'est d'abord Xavi Simons qui débarque en provenance du Barça avant que le club parisien boucle finalement le prêt sans option d'achat de Moise Kean en plein Covid durant l'été 2020. Et l'été dernier, c'est Gianluigi Donnarumma qui s'est engagé avec le PSG.

Pogba, Haaland, Kean... l'axe Raiola-Leonardo est activé