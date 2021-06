Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare le terrain pour Haaland ?

Publié le 9 juin 2021 à 7h45 par La rédaction

En Italie, on affirme aujourd’hui que le PSG négocie activement pour une signature libre de Donnarumma. Une opération qui pourrait avoir un objectif parallèle de moyen terme. Explication.

Ces dernières heures, les médias italiens annoncent que Leonardo s’active pour tenter de boucler le transfert définitif de Moise Kean et planche également sur une signature de Gianluigi Donnarumma libre, sachant que le gardien italien n’a pas prolongé à Milan. Autant pour Moise Kean, il apparaît logique que le PSG prenne position pour son achat définitif, vu que le joueur a apporté satisfaction, autant il est plus étonnant que Paris cherche à signer Donnarumma, alors qu’il dispose déjà d’un gardien XXL avec Keylor Navas, qu’il vient même de prolonger jusqu’en juin 2024. Certes l’opportunité de recruter Donnarumma à coût zéro est intéressante, mais pourquoi alors avoir prolongé Navas au préalable ?

Créer un contexte favorable

Une hypothèse pourrait être qu’en finalisant les dossiers Kean et Donnarumma, Leonardo cherche à préparer le terrain pour une signature d’Erling Haaland en juin 2022. En effet, Moise Kean, Donnarumma et Haaland sont tous trois conseillés par Mino Raiola, et en consolidant sa relation avec l’agent, le PSG pourrait viser à créer un contexte très favorable en vue de l’opération Haaland. Dans le contexte, l’hypothèse apparaît plausible.