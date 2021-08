Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend une décision fracassante dans ce dossier brûlant !

Publié le 29 août 2021 à 20h10 par A.C.

Eduardo Camavinga est avec Paul Pogba l’un des noms les plus cités pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

A seulement 18 ans, Eduardo Camavinga attise déjà d’énormes convoitises aux quatre coins de l’Europe. Le Paris Saint-Germain souhaiterait le retenir en Ligue 1, avec Leonardo qui aurait relancé les discussions avec son homologue rennais Florian Maurice, à en croire les dernières indiscrétions d’ESPN. En attendant, au Stade Rennais on reste dans le flou. « Sincèrement, on a aucune info dans un sens ou dans l’autre. Je sais que c’est une situation difficile pour lui, comme pour le club et moi » a récemment expliqué Bruno Genesio, en conférence de presse. « Il ne reste plus longtemps à attendre pour voir l’issue du feuilleton qui nous a animé tout au long de ce mercato. Ce sont des périodes pour les joueurs, les entraîneurs et les clubs. Eduardo en a aussi souffert. On espère un dénouement heureux pour tout le monde ». La situation est particulièrement délicate, puisque Camavinga se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat et dès le 1er janvier prochain, il pourra négocier avec le club de son choix.

Le PSG ne pense pas à Camavinga pour le moment