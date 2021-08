Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Genesio annonce un dénouement imminent pour Camavinga !

Publié le 29 août 2021 à 4h30 par A.M.

Alors que le contrat d'Eduardo Camavinga s'achève en juin 2022, Bruno Genesio assure que que le dénouement est proche.

La situation d'Eduardo Camavinga commence à se tendre. En effet, le contrat du milieu de terrain français s'achève en juin 2022 et il ne semble pas disposé à prolonger. Par conséquent, si le Stade Rennais veut éviter un départ libre dans un an, il ne reste que très peu de temps pour le vendre, le mercato fermant ses portes dans quelques jours. Conscient de la situation, Bruno Genesio annonce toutefois un dénouement imminent..

«Il ne reste plus longtemps à attendre pour voir l’issue du feuilleton»