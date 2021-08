Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé totalement relancé par... Erling Haaland ?

Publié le 29 août 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin, le Real Madrid fait tout son possible pour le recruter lors de ce mercato estival. Sachant que son offre de près de 180M€ serait restée sans réponse, Florentino Pérez aurait lancé un énorme ultimatum à la direction du PSG. Mais à en croire la presse espagnole, si le PSG tarderait à trancher, ce serait parce qu'il n'aurait pas encore déniché le successeur de Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG car il voudrait à tout prix signer au Real Madrid. Déterminé à conserver son numéro 7, le club de la capitale tente le tout pour le tout pour le convaincre de prolonger. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà proposé un contrat de 25M€ net annuels, soit le même bail que Lionel Messi, à Kylian Mbappé. Toutefois, le champion du monde français n'est toujours pas décidé à prolonger. Conscient de la situation, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi de lancer une nouvelle salve revue à la hausse. De son côté, le Real Madrid ne resterait pas les bras croisés, puisqu'il aurait déjà formulé deux offres pour le transfert de Kylian Mbappé : une première de près de 160M€ et un seconde à hauteur de 180M€. Et alors que le PSG n'aurait pas répondu à sa dernière proposition, Florentino Pérez aurait lancé un énorme ultimatum.

Le PSG peine à trouver le successeur de Kylian Mbappé

Selon les informations d' Ok Diario , le PSG aurait jusqu'à lundi 13 heures pour répondre à la dernière offre du Real Madrid. Si Leonardo ne réagit pas à temps, Florentino Pérez compterait retirer sa proposition et lancer les hostilités pour recruter Kylian Mbappé librement et gratuitement à l'été 2022. Et alors que les négociations traineraient, le président du Real Madrid resterait tout de même optimiste et ne compterait rien lâcher. En effet, Florentino Pérez envisagerait de se battre jusqu'au bout pour faire plier le PSG lors de ce mercato estival. D'autant qu'il saurait pourquoi le PSG n'a pas encore répondu à son offre.

Le départ de Kylian Mbappé retardé par Erling Haaland ?