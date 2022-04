Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend du retard pour ce chouchou de Neymar !

Publié le 23 avril 2022 à 22h15 par Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous l’a dernièrement souligné, l’intérêt du PSG pour Antony est bel et bien réel. Néanmoins, Erik Ten Hag compterait bien débarquer à Manchester United avec son ailier de l’Ajax Amsterdam. Des discussions auraient d’ailleurs déjà lieu.

Compatriote de Neymar et donc coéquipier de l’attaquant du PSG avec la Seleçao , Antony ne semble pas uniquement faire l’unanimité auprès du numéro 10 du Paris Saint-Germain. En effet, comme le10sport.com vous l’affirmait le 30 mars dernier, le comité de direction du PSG a décidé de faire irruption dans la course à la signature de l’ailier de l’Ajax Amsterdam et de se frotter à la concurrence du FC Barcelone et du Bayern Munich. Depuis, Manchester United se serait également invité à la fête selon la presse anglaise. Récemment nominé au poste d’entraîneur pour la saison prochaine, Erik Ten Hag, qui officie actuellement à l’Ajax Amsterdam, compterait bien emmener Antony dans ses valises.

United et l’Ajax discuteraient du transfert d’Antony !