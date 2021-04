Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait prendre une incroyable décision pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 8 avril 2021 à 22h45 par B.C.

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat, Kylian Mbappé voit son avenir s’inscrire en pointillé. Si le PSG serait ouvert à l’idée de le vendre cet été, un autre scénario plus surprenant ne serait pas à écarter pour l’international français.

Le suspense reste entier pour l’avenir de Kylian Mbappé. Alors que la presse espagnole a indiqué ce jeudi que l’attaquant avait fait savoir au PSG qu’il ne voulait pas prolonger son contrat, l’entourage du joueur a démenti ces informations auprès de RMC . Pour autant, la prolongation de Mbappé au PSG est loin d’être actée. Comme vous l'a révélé le10sport.com, les négociations sont bloquées entre les deux parties, puisque Mbappé souhaite garder une certaine maîtrise de son destin, et n’envisagerait donc pas de s’engager sur une trop longue durée. Si aucun accord n’était trouvé d’ici cet été, un départ ne serait pas à exclure, et d’après The Guardian , le club attendrait une somme nettement supérieure à 100M€ pour le champion du monde tricolore. Mais une autre option ne serait pas à écarter pour Mbappé.

Un départ libre en 2022 ?