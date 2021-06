Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pochettino touche à sa fin !

Publié le 9 juin 2021 à 22h15 par La rédaction

Depuis quelques temps, Mauricio Pochettino est annoncé sur le départ et l'un des prétendants pour l'Argentin serait Tottenham. Néanmoins, le club anglais devrait se diriger vers un autre entraîneur.

Seulement quelques mois après son arrivée au PSG, où il a remplacé Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino serait annoncé sur le départ. Le courant ne passerait plus entre l’Argentin et Leonardo selon plusieurs médias et journalistes, dont Ian McGarry et Duncan Castles. Par conséquent, Tottenham se serait mis à suivre la situation de son ancien entraîneur. Depuis l’éviction de José Mourinho, les Spurs font avec Ryan Mason, mais le club anglais a toujours été clair sur le fait de se trouver un nouveau technicien. Néanmoins, Tottenham devrait se diriger sur une autre piste que celle menant à l'entraîneur du PSG.

Fonseca proche de Tottenham