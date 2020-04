Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut profiter d’un bras de fer au Real Madrid !

Publié le 1 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid souhaite récupérer Achraf Hakimi à l’issue de son prêt au Borussia Dortmund l’été prochain, le défenseur marocain ne serait pas encore certain de ce qu’il souhaite. Une aubaine pour le PSG ?

Prêté depuis deux ans par le Real Madrid du côté du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi est devenu une véritable référence européenne dans les rangs du club allemand. D’ailleurs, le latéral droit marocain appartenant au Real Madrid aurait tapé dans l’œil de plusieurs cadors comme le PSG, la Juventus ou encore le Bayern Munich. Mais Zinedine Zidane est-il pour autant assuré de récupérer Hakimi cet été ?

Hakimi dans le flou pour son avenir

Comme l’a révélé Ok Diario jeudi, l’entourage d’Achraf Hakimi ne serait pas encore assuré de revenir au Real Madrid en fin de saison par peur de ne pas avoir un temps de jeu conséquent. D’ailleurs, plusieurs formations continueraient de suivre de très près sa situation, et le PSG en ferait bien partie. En clair, Leonardo pourrait profiter de la situation délicate entre Hakimi et le Real Madrid pour rafler la mise…