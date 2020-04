Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un plan pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S. mis à jour le 1 mai 2020 à 2h11

Alors que le Real Madrid envisage sérieusement de déloger Kylian Mbappé du PSG, ce dossier pourrait finalement attendre l’été 2021.

« Tout le monde parle, mais personne ne sait. Mon équipe (le PSG) me manque », lâchait dernièrement Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, laissant ainsi clairement entendre qu’il resterait au PSG la saison prochaine. Et en cette période difficile où toutes les compétitions sont arrêtées en raison du coronavirus, le Real Madrid garderait un intérêt certain pour Mbappé, et le club merengue aurait un plan bien précis en tête pour boucler ce dossier.

Mbappé au Real en 2021 ?

Comme l’a indiqué Mundo Deportivo jeudi, le Real Madrid voudrait attendre l’été 2021 d’avoir renfloué ses caisses avant de lancer une offensive envers le PSG pour Kylian Mbappé. Reste désormais à savoir si Leonardo parviendra à prolonger d’ici-là l’attaquant français, qui n’aura plus qu’une année de contrat avec le PSG en fin de saison.