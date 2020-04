Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane obligé d’attendre pour cette pépite française ?

Publié le 1 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Très intéressé par le profil d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid pourrait finalement être obligé d’attendre un peu avant de pouvoir recruter le jeune milieu de terrain du Stade Rennais.

C’est officiel depuis jeudi : la LFP a décidé d’acter la fin de la saison 2019-2020 en Ligue 1 en raison de l’épidémie de coronavirus, et a donc gelé le classement. Le Stade Rennais termine sur le podium, et fort de cette belle saison le club breton disputera donc la prochaine édition de la Ligue des Champions. Suffisant pour parvenir à conserver Eduardo Camavinga, qui intéresserait fortement le Real Madrid ? Interrogé à ce sujet jeudi par Ouest-France, Julien Stéphan s’est prononcé sur Camavinga.

Rennes confiant pour l’avenir de Camavinga