Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés sont déjà jetés pour Neymar ?

Publié le 1 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours ciblé par le FC Barcelone, Neymar semble indéniablement se diriger vers un départ du PSG…

Lors du dernier mercato estival, Neymar avait fait le forcing pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone. Finalement, les deux clubs n’ayant pas réussi à trouver un accord financier, l’attaquant brésilien est resté dans la capitale, mais le Barça serait toujours autant déterminé à faire revenir Neymar. Et on voit mal comment le PSG pourrait sortir gagnant de ce dossier…

Neymar vers un retour inéluctable au Barça ?

En juin prochain, Neymar n’aura plus deux années de contrat avec le PSG, et difficile d’imaginer que son envie de retourner au FC Barcelone se soit estompée aussi facilement ces derniers mois. L’arrêt brutal de la saison en raison de l’épidémie de coronavirus a d’ailleurs privé le PSG d’un éventuel parcours victorieux en Ligue des Champions, et le dossier Neymar devrait donc repartir de plus belle durant le mercato.