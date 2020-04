Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce fait qui se confirme pour Griezmann…

Publié le 1 mai 2020 à 1h30 par La rédaction

Il se confirme qu’Antoine Griezmann ne pourra pas débloquer le deal Lautaro Martinez pour Barcelone. Explication.

Le10sport.com analyse depuis plusieurs semaines qu’Antoine Griezmann ne permettra pas de débloquer l’opération Lautaro Martinez-Barcelone pour deux raisons très simples : d’une part le salaire de l’attaquant français est hors de portée pour l’Inter Milan, d’autre part, le joueur n’acceptera jamais de quitter le FC Barcelone pour rejoindre l’Inter.

«Griezmann ne peut être inclus»