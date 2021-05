Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à la vitesse supérieure pour Theo Hernandez !

Publié le 27 mai 2021 à 20h15 par Th.B.

Semblant déterminé à recruter Theo Hernandez au PSG, Leonardo se serait approché du joueur avec qui un accord de principe se dessinerait ainsi que du Milan AC en formulant une offre orale.

En marge du prochain mercato, Leonardo se serait fixé trois priorités selon L’Équipe : un milieu de terrain axial, un défenseur droit pour combler l’imminent départ d’Alessandro Florenzi et un latéral gauche. Le profil de Caio Henrique de l’AS Monaco serait apprécié par le directeur sportif du PSG selon UOL Esporte. Néanmoins, Sport BILD a révélé ce jeudi via son journaliste Christian Falk que le PSG aurait dégainé une offre pour Theo Hernandez (23 ans), un joueur qui figure depuis le printemps 2020 dans les papiers de Leonardo comme le10sport.com vous le révélait.

Leonardo serait passé à l’action auprès de Hernandez et du Milan AC