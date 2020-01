Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien pour son chouchou, mais...

Publié le 7 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Après avoir attiré Lucas Paqueta au Milan AC, Leonardo souhaiterait de nouveau recruter le Brésilien au PSG cet hiver. Mais pas à n'importe quel prix.

Depuis le retour de Leonardo au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, le nom de Lucas Paqueta revient avec insistance du côté du club de la capitale. Il faut dire que c'est le dirigeant brésilien lui-même qui était aller chercher le milieu de terrain lorsqu'il était en poste au Milan AC. Toujours très proche du clan Paqueta, Leonardo tenterait donc de l'attirer au PSG cet hiver.

Leonardo ne veut pas payer 35M€ pour Paqueta

Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, les négociations se poursuivent entre le PSG et le Milan AC. Toutefois, le club lombard réclame toujours 35M€ pour réclamer son joueur, soit la somme déboursée il y a un an pour le recruter. Et si le montant que Leonardo est prêt à offrir n'est pas précisé, il est bien inférieur à cette somme. La situation est donc bloquée, mais le dirigeant parisien semble toujours avoir à l'idée d'attirer Lucas Paqueta.