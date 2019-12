Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâcherait rien pour ce crack brésilien !

Publié le 27 décembre 2019 à 17h15 par T.M.

Pour trouver de nouveaux talents au PSG, Leonardo regarderait actuellement du côté du Brésil. Et depuis cet été, un intérêt est évoqué pour Everton Soares (Grêmio). Un dossier qui serait toujours d’actualité.

Après Lucas Moura, le PSG pourrait à nouveau aller piocher au Brésil pour trouver de nouveaux talents. Et un joueur semble avoir particulièrement tapé dans l’œil de Leonardo. En effet, depuis cet été, il est question d’un intérêt pour Everton Soares. Actuellement à Grêmio, l’attaquant de 23 ans avait été la révélation de la dernière Copa America. Alors que Leonardo n’a pas réussi à attirer Everton au PSG cet été, Le 10 Sport vous révélait début novembre que le directeur sportif brésilien ne lâchait rien. Et la tendance se confirme.

Le PSG est toujours attentif !