Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’aurait plus aucune chance dans ce dossier !

Publié le 23 décembre 2019 à 0h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG lors du dernier mercato estival, Sebastiano Esposito souhaiterait poursuivre sa carrière à l'Inter.

A seulement 17 ans, Sebastiano Esposito a marqué ce samedi l’histoire de l’Inter. Titularisé pour la première fois de la saison en Serie A, le joueur n’a pas loupé ses débuts en trouvant le chemin des filets face au Genoa (4-0). Le jeune attaquant est devenu le plus jeune joueur nerazzurro à être titularisé dans un match de Serie A au 21 ème siècle et le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de l’Inter. Pourtant, le joueur de 17 ans aurait pu quitter Milan lors du dernier mercato estival. Le Corriere dello Sport annonçait ce jeudi que le PSG aurait fait le forcing lors du dernier mercato estival pour enrôler Sebastiano Esposito. Et alors que Leonardo garderait un œil sur lui, l'attaquant aurait pris une grande décision pour son avenir.

Esposito déterminé à rester à l’Inter