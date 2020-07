Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo multiplie les options pour ce gros chantier…

Publié le 17 juillet 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Alors qu’en l’état actuel des choses Thiago Silva ne figurera pas dans l’effectif du PSG la saison prochaine pour une raison contractuelle, Leonardo ne se fermerait aucune porte sur la question du défenseur central. Explications.

Le PSG n’a pas perdu de temps ces dernières semaines et dans le cadre du mercato estival. Après avoir définitivement recruté Mauro Icardi, le PSG a prolongé Layvin Kurzawa et Presnel Kimpembe jusqu’en juin 2024 et est parvenu à conserver Sergio Rico, Eric Maxim Choupo-Moting et Thiago Silva jusqu’à la fin de la saison. Néanmoins, lors de ce mercato estival, en plus des postes de latéral droit et de milieu de terrain, le PSG pourrait bien devoir recruter un nouveau défenseur central. En effet, le contrat de Thiago Silva arrivera à expiration à la fin de la saison. Le10sport.com vous a récemment révélé que Jean-Clair Todibo et Dayot Upamecano étaient des pistes prises en considération par Leonardo. Le directeur sportif du PSG a même voulu, au cours d’une conservation avec l’agent de Todibo, connaître les modalités d’une potentielle opération. Là ne résident pas les uniques pistes activées par le PSG dans ce secteur de jeu.

Le gros coup Skriniar

Ces dernières semaines, le PSG aurait coché le nom de Milan Skriniar, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Inter. Nicolo Schira, journaliste italien, a dévoilé cette semaine que le défenseur de l’Inter ne serait plus jugé comme étant intransférable par la direction nerazzurri. Une offre de 60M€ serait écoutée et même étudiée par le club lombard selon Nicolo Schira. Âgé de seulement 25 ans et doté d’une belle expérience engrangée avec l’Inter, l’international slovaque serait une bonne pioche pour succéder à Thiago Silva. Néanmoins, le directeur sportif du PSG ne veut pas se tromper et aurait réactivé une piste de longue date.

La piste Gabriel de retour au premier plan, mais…

En février dernier, le10sport.com vous avait révélé en exclusivité que Gabriel figurait dans la short-list du PSG pour le mercato estival dans l’optique de succéder au capitaine parisien. Entre temps, Everton, Chelsea et le Napoli ont fait irruption dans cette opération. Mais selon Sky Sports , le PSG serait revenu à la charge pour Gabriel qui aurait ainsi décidé de repousser sa décision finale afin de bien analyser toutes ses possibilités. Le défenseur du LOSC pourrait donc remplacer son compatriote brésilien au sein de la charnière centrale du PSG, mais ce dernier pourrait finalement ne pas quitter Paris cet été !

… Thiago Silva finalement parti pour prolonger ?