Mercato - PSG : Leonardo joue avec le feu pour Mauro Icardi !

Publié le 18 décembre 2021 à 19h30 par A.C.

Leonardo se montre très gourmand avec Mauro Icardi, et cela pourrait bien lui jouer des tours.

Leonardo va-t-il enfin réussir à boucler le départ de Mauro Icardi ? Cet été déjà, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a tenté de vendre l’attaquant, qui garde toujours une belle cote en Italie et qui avait notamment été suivi par l’AC Milan pour venir épauler Zlatan Ibrahimovic. En fin de mercato, avec le départ de Cristiano Ronaldo vers Manchester United c’est la Juventus qui est venue chercher Icardi... qui a finalement décidé de rester au PSG ! Un pari pas vraiment payant, puisqu’il n’a pas réussi à se montrer lorsque Mauricio Pochettino a fait appel à lui, avec seulement trois buts en 18 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs du PSG cette saison. Ainsi, l’idée d’un départ a refait surface, avec Icardi qui serait cette fois résigné à quitter le Paris Saint-Germain.

Leonardo se tire une balle dans le pied avec Icardi

Ce n’est toutefois pas si facile ! Mauro Icardi gagne en effet entre 10 et 12M€ au Paris Saint-Germain, beaucoup trop pour la Juventus, qui semble désormais le seul club intéressé. Plusieurs médias ont en effet annoncé ces derniers jours que les Bianconeri souhaiteraient décrocher un prêt de six mois d’Icardi, avec une option d’achat non obligatoire. Leonardo ne simplifie toutefois pas les choses. Ce samedi, TMW a annoncé que l’attitude du directeur sportif du PSG pourrait faire capoter ce dossier, puisqu’il refuserait catégoriquement tout prêt. Pour Icardi ce sera un transfert définitif autour des 50M€ ou rien... et tout porte à croire que ce sera rien pour la Juventus, puisque Tuttosport annonce que les dirigeants pourraient se rabattre sur Pierre-Emerick Aubameyang.

