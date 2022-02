Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixe un ultimatum pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 février 2022 à 15h15 par La rédaction

Toujours dans l’attente d’une réponse de Kylian Mbappé pour sa prolongation de contrat, le PSG se serait donné jusqu’à la mi-mars pour régler ce dossier. En cas de réponse négative, Leonardo devrait se positionner sur Erling Haaland.

C’est le dossier le plus brûlant sur la pile de Leonardo. Depuis plus d’un an, le directeur sportif du PSG planche sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Mais à quatre mois de la fin de son bail avec Paris, la confiance commence à diminuer côté parisien. Comme vous l’a annoncé en exclusivité Le 10 Sport, Kylian Mbappé a de son côté pris un engagement moral auprès des dirigeants du Real Madrid. Pas de quoi refroidir Leonardo qui aurait fixé un ultimatum dans ce dossier.

Le PSG attendra jusqu’à la mi-mars pour Mbappé