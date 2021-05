Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est tout proche de boucler un dossier brûlant !

Publié le 14 mai 2021 à 19h15 par B.C.

Annoncé sur le départ il y a quelques semaines, Julian Draxler va bel et bien prolonger son contrat avec le PSG comme le confirme une source allemande.

Recruté en janvier 2017, Julian Draxler s’est rapidement illustré au PSG avant de se faire plus discret après les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé. Poussé vers la sortie l’été dernier afin de permettre au club de la capitale de renflouer ses caisses, Julian Draxler est finalement resté avec la perspective de changer d'air à la fin de son contrat, lui permettant de toucher une jolie prime à la signature. Cependant, l’arrivée de Mauricio Pochettino a changé la donne, et une prolongation de Draxler est désormais à l’ordre du jour, alors qu’il sera libre à l’issue de la saison. Une information qui se confirme un peu plus ce vendredi.

Draxler va bien prolonger