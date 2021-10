Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce crack du FC Barcelone !

Publié le 8 octobre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective de s’attacher les services de Gavi, le FC Barcelone n’aurait pas la moindre intention de se laisser faire si facilement.

À seulement 17 ans, Gavi s’est imposé comme la grande révélation de ce début de saison du FC Barcelone. Et fort logiquement, cela a attiré les regards de bon nombre de clubs séduits par les performances du jeune international espagnol. Ce serait notamment le cas du PSG si l’on en croit les informations dévoilées par El Nacional ce jeudi. Toutefois, du côté du FC Barcelone, on ne compterait clairement pas prendre le risque de voir Gavi s’en aller chez un autre cador européen.

Le FC Barcelone veut blinder Gavi