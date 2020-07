Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prêt à tout pour se débarrasser de ce flop !

Publié le 7 juillet 2020 à 6h30 par T.M.

Appartenant toujours au PSG, Jesé pourrait toutefois ne pas s’éterniser au sein du club de la capitale cet été.

Revenu d’un prêt au Sporting Portugal, Jesé retrouve donc le PSG. Mais pour combien de temps ? Alors que l’Espagnol n’a plus qu’un an de contrat, Leonardo cherchera à nouveau à se débarrasser de l’ancien joueur du Real Madrid cet été, d’autant plus qu’il coûterait près de 15M€ par saison au club de la capitale. Mais encore faut-il trouver preneur pour Jesé. Ce dossier pourrait donc causer certains problèmes à Leonardo. Toutefois, il semble que le directeur sportif du PSG ne souhaiterait pas y aller par quatre chemins pour régler la question de l’avenir du Parisien.

Le PSG veut faire une croix sur Jesé !