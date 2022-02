Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est poussé au départ !

Publié le 3 février 2022 à 3h30 par A.M.

Sous le feu des critiques, Leonardo est le principal responsable de la situation actuelle et doit quitter le PSG selon Jérôme Rothen.

Cet hiver, le PSG a connu un mercato assez calme alors que plusieurs départs étaient attendus. Dans l'effectif professionnel, seuls Rafinha et Sergio Rico sont partis, prêtés respectivement à la Real Sociedad et à Majorque, sans option d'achat, tandis que dans le sens des arrivées, c'est le néant. Par conséquent, Jérôme Rothen n'hésite pas à critiquer sèchement Leonardo qui est le problème du PSG comme il l'explique au micro de RMC .

«Leonardo est le problème central du PSG»