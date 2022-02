Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste colossale de Leonardo a pris une décision fracassante !

Publié le 3 février 2022 à 1h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie susciterait l'intérêt du PSG. Selon la presse italienne, l'international ivoirien viendrait de sceller son avenir, et il aurait décidé de quitter librement et gratuitement les Rossoneri à l'été 2022.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), de Sergio Ramos (Real Madrid), de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et de Georginio Wijnaldum (Liverpool) pour les recruter librement et gratuitement. Sachant que Franck Kessie est dans sa dernière année d'engagement avec le Milan AC, Leonardo aimerait réaliser le même exploit avec lui. Et il peut déjà afficher un large sourire, puisque l'international ivoirien aurait d'ores et déjà décidé de quitter les Rossoneri le 1er juillet.

Franck Kessie a décidé de ne pas prolonger avec le Milan AC