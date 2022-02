Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déclare la guerre à Tuchel pour un coup en or !

Publié le 2 février 2022 à 23h15 par Th.B.

Très actif sur le marché des agents libres l’été dernier, le PSG aurait pour objectif de cette fois-ci mettre la main sur Ousmane Dembélé et d’ainsi compromettre les plans de Thomas Tuchel qui semblerait emballé par l’idée d’attirer le futur agent libre à Chelsea.

Lors du prochain mercato estival, Leonardo devrait se montrer bien plus actif dans le sens des arrivées que ce fut le cas lors du marché hivernal. En janvier, le directeur sportif du PSG n’a bouclé aucun renfort bien qu’il soit parvenu à acter quelques départs. Mais la chanson devrait être différente l’été prochain puisque le marché des agents libres devrait potentiellement offrir de belles opportunités à Leonardo qui ne s’est pas retenu l’été dernier en mettant la main sur Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi de cette façon. Et alors que le mercato estival approche, le directeur sportif du PSG compterait réitérer l’expérience avec notamment Paul Pogba, mais pas seulement.

Le PSG veut griller la priorité au Chelsea de Tuchel pour Dembélé