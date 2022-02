Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé connaît la condition pour son départ en Premier League !

Publié le 3 février 2022 à 1h30 par Th.B.

Annoncé du côté de Chelsea ces derniers temps où il retrouverait Thomas Tuchel, Ousmane Dembélé saurait déjà à quoi s’attendre concernant une éventuelle signature chez les Blues après son départ libre de tout contrat du FC Barcelone à la prochaine intersaison.

Pendant une grande partie de la dernière journée du mercato hivernal qui a fermé ses portes lundi soir à 23h59, il a été question d’un départ d’Ousmane Dembélé. Manchester United, Tottenham, PSG… L’ailier du FC Barcelone a été lié à un bon nombre d’écuries européennes, mais hormis le PSG, c’est bien à Chelsea que Dembélé aurait été proche de rejoindre. En effet, le club parisien et l’équipe londonienne auraient formulé un réel intérêt ayant débouché sur des discussions de part et d’autre. Cependant, pour Chelsea, ce serait plutôt pour préparer l’été prochain.

Discussions cet hiver pour un prêt de Dembélé, une arrivée à Chelsea l’été prochain si un joueur part !