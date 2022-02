Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier renfort déjà bouclé pour cet été ?

Publié le 3 février 2022 à 0h00 par A.C.

En fin de contrat avec Chelsea, César Azpilicueta pourrait faire son grand retour en Espagne, du côté du FC Barcelone.

Le visage du FC Barcelone a changé en ce mercato hivernal. Daniel Alves a fait son grand retour pour donner un coup de main à son ancien club ainsi qu’à son ancien coéquipier, Xavi. Pur produit du centre de formation, Adama Traoré est également revenu à Barcelone et sera avec Ferran Torres une arme offensive supplémentaire pour la Ligue Europa et cette deuxième partie de saison en Liga. Pourtant, Xavi ne semble pas entièrement satisfait, puisqu’il voulait également voir un latéral gauche et un latéral droit arriver.

Azpilicueta va débarquer à la fin de son contrat avec Chelsea