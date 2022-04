Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est engagé dans une bataille XXL pour ce renfort à 70M€ !

Publié le 11 avril 2022 à 12h45 par B.C.

Alors que le PSG s’intéresserait à Darwin Nunez, plusieurs cadors européens souhaiteraient également mettre la main sur l’attaquant de Benfica.

Après sa nouvelle déconvenue en Ligue des champions, le PSG entend remodeler son effectif, et cela pourrait commencer par le secteur offensif. Angel Di Maria et Mauro Icardi pourraient plier bagage cet été, tandis que l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain comme vous l’a révélé le10sport.com. Selon The Athletic, le PSG aurait ainsi coché le nom de Darwin Núñez, en pleine forme à Benfica avec ses 31 buts en 36 apparitions. L’attaquant uruguayen de 22 ans serait estimé à 70M€ par le club portugais, mais de nombreux prétendants sont à l’affût dans ce dossier.

Le PSG n’est pas seul pour Darwin Nunez