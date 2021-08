Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo envoie un énorme message au Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 17h15 par A.M.

Alors que le PSG a repoussé une première offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé, Leonardo n'a pas l'intention de négocier avec le club merengue.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'est plus fermé à la vente de Kylian Mbappé et anticipe même son départ en discutant avec Pini Zahavi au sujet de Robert Lewandowski dont le départ du Bayern Munich ne semble pas à exclure. Et cela tombe bien puisque le Real Madrid a dégainé sa première offre mardi soir. Une proposition avoisinant les 160M€ refusée par le PSG. Et Leonardo n'envisage pas de négocier avec les Madrilènes.

«On n’a pas prévu de reparler avec le Real Madrid»