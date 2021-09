Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo envoie un énorme message à Kylian Mbappé !

Publié le 16 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Quelques jours après la fin du mercato, Leonardo est revenu sur le feuilleton Mbappé et assure que le PSG souhaite toujours le conserver.

Cet été, Kylian Mbappé a fait l'objet de trois offres en provenance du Real Madrid. Mais alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat, le PSG a finalement repoussé toutes les avances madrilènes et l'attaquant français est resté à Paris. Mais alors que le contrat du Champion du monde s'achève en juin prochain, Leonardo a assuré que le PSG ne renonçait pas à l'idée de le prolonger.

«On n’a jamais changé notre objectif»